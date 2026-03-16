Altıeylül Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği yeni bir projeyi daha vatandaşların hizmetine sundu. Altıeylül Belediyesi tarafından emeklilere yönelik olarak hazırlanan Halk Berberi uygulaması, 75. Yıl Parkı içerisinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına CHP Altıeylül İlçe Başkanı Ece Nalbant, Balıkesir Berberler Odası Başkanı Ömer Genç, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, göreve geldikleri ilk günden bu yana vatandaşların hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Şehirli, Halk Berberi uygulamasının özellikle emeklilerin ekonomik şartlar karşısında daha uygun fiyatlarla hizmet alabilmesi amacıyla hayata geçirildiğini ifade ederek, 'Sosyal belediyecilik bizim için sadece bir kavram değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve komşularımızın yanında olmanın bir ifadesidir' dedi.

Emeklilere özel hizmet

Altıeylül 75. Yıl Parkı içerisinde hizmete açılan berber salonu, özellikle emekli vatandaşların saç kesimi ve temel bakım hizmetlerine daha ekonomik şekilde ulaşabilmesi amacıyla hazırlandı. Açılış programının ardından emekli bir vatandaşın ilk tıraşı gerçekleştirilirken, salonun emeklilere yönelik hizmet vereceği belirtildi. Başkan Şehirli, belediyeciliğin yalnızca altyapı ve fiziki çalışmalarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, vatandaşın günlük hayatına dokunan hizmetlerin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Altıeylül Belediyesi tarafından başlatılan Halk Berberi uygulaması kapsamında belirlenen hizmet ücretleri de vatandaşlarla paylaşıldı. 75. Yıl Parkı'nda açılan berber salonunda; Sakal Tıraşı: 100 TL, Saç Kesimi: 200 TL, Saç Yıkama: 80 TL, Saç - Sakal - Yıkama: 350 TL olarak belirlendi. Bu uygulamayla birlikte Altıeylül'de yaşayan vatandaşların temel bakım hizmetlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi hedefleniyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, ilçede sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek projeleri sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, Halk Berberi hizmetinin Altıeylül'e hayırlı olmasını diledi. Şehirli, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür ederek, tüm emekli vatandaşları bu hizmetten faydalanmaya davet etti.