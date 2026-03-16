Kırşehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kuyumcudan sahte altın bozduran şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şüpheli bir şahsın kuyumcuda sahte altın bozdurduğu tespit edildi. Ekipler çalışmalar sonucunda Ü.Ö. isimli şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 adet sahte altın ile kuyumcudan aldığı 3 gram altın ve 10 bin TL ele geçirildi.

Şüpheli Ü.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.