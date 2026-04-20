KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı personeli Mucur ilçesinde bayrak törenine katıldı, il merkezinde ise okul müdürü öğretmenleri karanfille karşıladı.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, 'Sevgi, Hoşgörü ve Empati' temalı faaliyetler kapsamında Mucur ilçesine bağlı Kızıldağ Yeniyapan Şehit Muzaffer Kılıçaslan İlkokulu'nda düzenlenen bayrak törenine katıldı. Eğitim öğretim haftasının ilk gününde gerçekleştirilen törende jandarma personeli, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Törenin ardından sınıfları ziyaret eden ekipler, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kent merkezinde bulunan 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda ise öğretmenlere yönelik ziyaret gerçekleştirildi. Okul Müdürü Musa Sargın, öğretmenler odası ve sınıfları ziyaret ederek üzerinde 'Emekleriniz İçin Minnettarız, İyi ki Varsınız Öğretmenim' ifadesi yer alan güller takdim etti.