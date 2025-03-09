Nesine 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Altınordu’yu 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Birkan Altındaş, Yusuf Şimşek, Ulaş Çelik

Fethiyespor: Arda, Canberk, Şahan, Ömer Mert, Serdar Ümit, Mehmet Kaan, Samed Hakan, Muhammet Enes, Berat (Ali Ceylan dk. 66), (Çağan Kayra dk. 82), Aziz, Emre Bekir

Fethiye’de 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası heyecanı Fethiye’de 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası heyecanı

Altınordu: Serhat, Alper, Mete (Keni Var dk. 69), Ali Çırak, Eren, Kaan, Hüseyin, Yakal Taylan (Koray dk. 69), Uğur (Ege dk. 46), Ali Barak, Sami

Sarı kartlar: Samad Hakan, Ömer Gündüz (Fethiyespor), Uğur Çetinkaya (Altınordu)

Gol: Samed Hakan (dk. 45+4) (Fethiyespor)

Kaynak: İHA