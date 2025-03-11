Bolu’nun Mudurnu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan ters yön denetimlerinde, kurallara uymayan 35 araç sürücüsüne 34 bin 755 lira ceza kesildi. Ters yöne giren bir sürücü, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Hak edenin cezası kesilecek tabii ki" dedi.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ters yön kuralına uymayan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Son olarak trafik ekipleri, ilçenin önemli noktalarından Yenikent Sokak üzerinde ters yönden gelen araçları durdurarak sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ters yön kurallarına uymadığı tespit edilen 35 sürücüye, toplam 34 bin 755 lira cezai işlem uygulandı.

Ters yöne giren bir sürücü ise "Genelde alışkanlık bu yol, uygulama iyi. Hak edenin cezası kesilecek tabii ki" dedi.

Mudurnu genelinde ters yön kuralına uymayan sürücülere yönelik yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi.