Bolu'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kurulan semt pazarında bayram şekerleri ve çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı.

İhsaniye Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan pazarda bayram hareketliliği yaşanıyor. Rengarenk ambalajlarıyla tezgahları süsleyen şeker ve çikolatalara vatandaşlar ilgi gösteriyor. Pazarda bayram şekerlerinin kilogramı ortalama 300 liradan satışa sunulurken, çikolataların kilogram fiyatı ise 750 liradan alıcı buluyor. Özellikle çocukların ilgisini çeken ve bayramda misafirlere ikram edilmek üzere alınan ürünler, farklı renk ve çeşitleriyle pazar tezgahlarını hareketlendiriyor.

'Arife gününe kadar tezgahlardayız'

Pazarda esnaflık yapan Hayrettin Gürer, bayram şekerlerine yönelik talebin yavaş yavaş arttığını belirterek, 'Şu an şekerlerin kilogramı 300 lira, çikolataların kilogramı ise 750 lira. Bugün itibarıyla şekerlere rağbet başladı. Bayram şekerlerimiz arife gününe kadar tezgahlarda yerini alacak' dedi.

Bayram alışverişi için pazara gelen vatandaşlardan Günay Altuntuğ ise fiyatlara ve çeşitlere bakarak alışveriş yapacağını ifade ederek, 'Daha pazara yeni geldim, geziyorum. Bir bakacağım, beğenirsem tabii ki alacağım. Bayram geliyor, ikramlık şekerimizi alacağız' diye konuştu.

Öte yandan, etiketlerin bütçesini zorladığını dile getiren bir başka vatandaş ise fiyatların yüksekliğinden yakınarak bütçesine uygun ürün bulmakta zorlandığını kaydetti.