Sakarya'nın Hendek ilçesinde hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası sürücü son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Puna Ortaköy Mahallesi'nde tarla yolunda seyir halindeyken traktörün kontrolünü kaybeden Erol Durdurmuş (46), devrilen aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Durdurmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durdurmuş'un cenazesi, incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Durdurmuş'un cenazesi, Hendek ilçesinde bulunan Puna Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.