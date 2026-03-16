Bolu'da Ramazan ayının son günlerinde balık tezgahlarına ilgi azalırken, fiyatlarda da düşüş yaşandı.

Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan balık tezgahlarında Ramazan ayının son günlerinde hareketlilik azaldı. Vatandaşların balığa olan ilgisinin azalması fiyatlara da yansıdı. Özellikle Ramazan'ın son günlerinde hamside bolluk yaşanırken, talebin azalması nedeniyle hamsinin kilo fiyatı 150 liraya geriledi. Uzun yıllardır pazarda balıkçılık yapan İlhan Başaran, Ramazan ayında balığın pek tercih edilmediğini, bu nedenle fiyatların düştüğünü ifade etti.

'Balık çok az satılıyor'

Ramazan ayının başlamasıyla balığın çok az satıldığını belirten Başaran, 'İşlerimiz kandil dolayısıyla bugün zayıf olur. Artık bayram da geliyor. İnsanlar evde bayram temizliği yapıyor. Ramazan dolayısıyla balığın susattığını söylüyorlar. Balık çok az satılıyor. Zaten mevsimin de sonuna geliyoruz. Ramazan dolayısıyla herkes tüketmediği için balığın fiyatı düştü. Normalde nisan ayının birinci günü yasağa giriyoruz. Ama bazen havalar soğuk olunca nisan ayının 15. gününe kadar uzatabiliyorlar' dedi.

Pazar tezgahlarında kilogram başına hamsi 150 lira, istavrit 200 lira, Karadeniz somon 450 lira, çupra 500 lira ve levrek 600 liradan satışa sunuluyor.