Nevşehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, yaralı ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü ambulanstan inerek kaçmaya çalıştı. Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza gece saatlerinde, Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar S.’nin sürücüsü olduğu 50 ACH 323 plakalı Volkswagen marka otomobil, Gülşehir istikametinden ters şeritten gelerek Yaşar Oktay Y.’nin kullandığı 50 ACG 399 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin kazayı ihbar etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobillerde bulunan yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Yaşar S., hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirilirken, bir süre sonra ambulanstan kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan Yaşar S., tekrar ambulansa güçlükle bindirilerek polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Yaşar S., ambulansta polis ekiplerinden de sigara istedi. Kazada diğer otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan sürücü 289 promil alkollü çıktı

Kazaya neden olan sürücü Yaşar S.; kaza yerinde alkolmetreyi üflemeyi reddedince alkol testi hastanede yapıldı. Yapılan alkol testinde 289 promil alkollü olan sürücüye 24 bin 891 lira idari para cezası kesilirken ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konuldu. İncelemelerin tamamlanmasıyla kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.