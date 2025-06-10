Kayseri’de sosyal medya paylaşımında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanığa 1 yıl 6 hapis cezası verildi.

Bir sosyal medya paylaşımında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan M.K., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Yaptığının suç olduğunu bilmediğini belirten M.K., kendisinin paylaşım yapmadığını, yapılan bir paylaşımın altına yorum yaptığını ve bunun suç teşkil ettiğini bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söyledi. İddia makamı sanığın ’terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan cezalandırılmasını talep eti. Yapılan yargılama sonunda sanık M.K.’ya ’terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay ceza verildi.

Kürtçe ‘şehitler ölmez’ yazmış

M.K.’nın 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği süreçte, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü PKK’nın sözde Sur sorumlusu ’Çiyager’ kod adlı Cihat Türkan ile ilgili bir video paylaşımının altına Kürtçe olarak ‘şehitler ölmez’ yazdığı öğrenildi.