Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eser ve hizmet belediyeciliğinde insanı merkeze alan vizyonu istikametinde 2019 yılından bu yana 6 yıllık süreçte kentin toplu ulaşım ağına yönelik yatırımlara imza attı ve hizmet kalitesini arttırdığı toplu ulaşım sistemi ile 6 yılda 813 milyon yolcuya hizmet verdi.

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana önce insan diyerek proje ve hizmet üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gelişen ve büyüyen Kayseri’nin milyonlarca yolcuya hizmet veren toplu ulaşım sisteminde de birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdi. Kayserililere güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için altyapısını geliştirerek hizmet ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Kayserililere hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde kesintisiz toplu taşıma hizmeti vermeyi sürdürüyor. Raylı Sistem Hatları ve tramvay araçlarının yanında içerisinde elektrikli otobüslerinden yer aldığı güçlü otobüs filosu ile Kayserililere güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., 6 yıllık süreçte raylı sistem hatlarında 243 milyon 163 bin 696, otobüs hatlarında ise 569 milyon 986 bin 222 yolcu olmak üzere toplam 813 milyon 149 bin 918 yolcuya hizmet verdi. Raylı sistem ağını genişleterek şehrin dört tarafını demir ağlarla ören Büyükşehir Ulaşım A.Ş., 7 kilometre uzunluğa sahip 11 istasyonlu Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent T3 hattı ile 6 kilometre uzunluğunda 9 istasyondan oluşan Şehit Furkan Doğan - Anayurt T4 hattını hizmete aldı. Büyükşehir ayrıca yeni hatların ihtiyacı olan 11 adet tramvayı da raylı sistem filosuna ekledi. Öte yandan raylı sistem araçlarında vatandaşların konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için her detayı düşünen Büyükşehir Ulaşım A.Ş. ücretsiz wifi hizmetini de tramvaylarda aktif hale getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de toplu ulaşım sektöründeki ilk RES projesi olma özelliğine sahip ve toplu ulaşımın enerji ihtiyacını karşılayacak 3 türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali’ni hayata geçirdi. Rüzgâr enerjisinden, gelecek nesiller için sürdürülebilir çevreci ulaşım hedefinde olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle toplu ulaşım hizmetlerinde kendi kaynaklarını kullanarak enerji üretimi için gayret ederken, 21 megawatt gücünde, yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik üretecek. Ayrıca, 2 megawatt gücünde 3 bin 272 panelden oluşan Güneş Enerji Santrali (GES) de kuran Büyükşehir, bu santralden de 3 milyon kilovat/saat elektrik üretiyor. İmza attığı dev yatırımlar ile ulaşımda temiz enerji hedefine adım adım yürüyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrasya’nın en prestijli ulaşım konferanslarından olan Ulaşımda Temiz Enerjili Araçlar Avrasya Konferansına ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem ulaşımında yeni bir dönemi de başlattı. ’Gittiğin Kadar Öde’ uygulaması 2 Haziran Pazartesi günü raylı sistemde devreye alındı. Büyükşehir belediyesi, otobüs filosunun gücünü arttırmak için 26 adet 8,5 metrelik otobüs, 13 adet 18 metre uzunluğunda dizel otobüs, 16 adet elektrikli otobüs olmak üzere 55 adet otobüsü Ulaşım A.Ş. bünyesine kattı. Aktarma noktalarını kullanarak seyahat eden vatandaşların konforunu da düşünen Büyükşehir, aktarma noktalarında 9 adet kapalı durak düzenlemesi yaparken, Develi, Tomarza ve Bünyan ilçe yolcuları için Yoğunburç Mini Terminal binasını da düzenleyerek hizmete açtı. Her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da teknolojik yenilikleri takip eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma kullanımını kolaylaştırmak için Kart38 Online İşlemler sistemini hizmete aldı. Diğer taraftan kentin muhtelif bölgelerinde otomatik kart dolum cihazları ile hizmet veren Ulaşım A.Ş., 2019 yılında 56 olan cihaz sayısını 105’e çıkardı. Ulaşım A.Ş. vatandaşlara hizmet verdiği otoparklarda da büyük bir kolaylık sağlıyor. Ulaşım A.Ş. otoparklarını kullanan araç sahipleri, burada kredi kartı ile ödeme yapabilirken www.kayseriulasim.com internet sitesinden de abonelik, borç sorgu ve ödeme gibi işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Ulaşım A.Ş. yine otoparkları kullanmak isteyen sürücülere yeni uygulamalarından biri olan ve 4 noktada hizmet verdiği Park Et Vale hizmeti ile de ayrı bir kolaylık sağlıyor.

İndirimli abonman kart

Öğrenci ve genç dostu Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, avantajlı fiyatı ve aylık 150 biniş imkânı sunan indirimli abonman kart uygulamasını hayata geçiren Ulaşım A.Ş.’nin bu hizmetinden 60 bin 141 öğrenci faydalanıyor. İstasyon sayısını 6 yılda 51’den 91’e yükselterek Türkiye’nin ilk ve aktif en büyük paylaşımlı bisiklet sistemi olan Kaybis ile Kayserililerin yoğun ilgisini çeken Ulaşım A.Ş., Yozgat, Kilis, Aksaray ve Kırklareli gibi şehirlere de sistemin satışını yapma başarısı göstererek toplam 8 şehirde vatandaşların kullanımına sundu. Küçük yaşlardan itibaren insanların toplu taşıma kurallarını içselleştirmesi amacıyla, Ulaşım A.Ş. tarafından 75 okuldan toplam 35 bin öğrenciye uygulamalı olarak toplu taşıma eğitimleri verildi. Gelişen ve büyüyen Kayseri’nin toplu taşıma altyapısını da ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeyi sürdüren Ulaşım A.Ş. hız ve konfor için 7 çevresel hat oluşturdu. 24 saat kesintisiz hizmet için gece seferleri uygulamasını da başlatan Büyükşehir Ulaşım A.Ş., raylı sistem araçlarına engelli vatandaşların erişimini kolaylaştıracak uygulamalar da yaptı.

Ekonomiye 120 milyon TL’lik katkı

Raylı sistem araçlarının yedek parçalarını tamamen yerli olarak üretebilme kabiliyetine sahip Ulaşım A.Ş., bünyesindeki mühendisleri ile tasarladığı ve Türk sanayi iş birliği ürettiği parçalarla ekonomiye 120 milyon TL’lik yerli üretim faydası sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., sağlam ulaşım altyapısı, temiz ve yenilenebilir enerji yatırımları, yerli üretimleri ve yenilikçi projeleri ile Kayseri’nin toplu taşıma hizmet kalitesini arttırmaya devam edecek.