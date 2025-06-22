Antalya’ya termometreler 33 dereceyi gösterirken ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’nin ikinci oturumunun ardından Antalyalılar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı.

Turizm kenti Antalya’da yaz aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Antalya’da nem oranı yüzde 84 olarak ölçülürken yüksek nem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı ise 36 derece oldu. Deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu Konyaaltı Sahili kent sakinlerinin yan ısıra yerli ve yabancı turistlerin de akınına uğradı.

AYT sonrası sahiller doldu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) düzenlenen YKS’nin ikinci oturumu olan sabah saatlerinde başlayan Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT), ardından sınavdan çıkan gençler ve aileleri sınav stresini denize girerek attı. Güneşli havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri ise çocuklarıyla birlikte sahil bandında yürüyüş yaptı. Yanlarında masa ve sandalyeleri ile hazırlıklı gelen bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

"Tam yüzülecek hava var"

Vatandaşlardan Mehmet İnaltekin, "Antalya’da yaşıyoruz, hafta sonları sahile gelip biraz eğlenip, denizin güzelliklerinin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Öğlen saatlerine de kadar bayağı bir sıcaktı ama şimdi biraz serinlik oluştu. Tam yüzülecek, denize girilecek bir hava var. Urfalı olduğumuz için Antalya’nın da sıcaklığına alıştık. Sahilde doluluk çok fazla, sıcak olmasa insanlar denize gelmez" dedi.

"İnsanlar haftanın stresini atıyor"

Konyaaltı Sahili’nin şehir merkezindeki en güzel denizlerden birisi olduğunu söyleyen Ercan Buyruk ise, "Yoğunluk çok güzel. İnsanlar bir hafta boyunca çalışıp haftanın stresini burada atıyor. Dünyada şehir merkezindeki en güzel deniz olan yer Antalya ve Konyaaltı plajımız o yönden çok iyi. İnsanlar gelip burada stresini atıp yeni bir güne enerji dolu başlıyor. Bugün yine kalabalık ama biliyorsunuz sınav vardı. Birazdan daha da yoğunlaşır, biz de yeni geldik. Deniz şimdi biraz dalgalı, dalgalar biraz dinsin, birazdan denizin tadına bakacağız" ifadelerini kullandı.