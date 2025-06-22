Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; yetkililer ve uzmanlarla birlikte Yukarı Mahalle’de kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan saha incelemesi; Başkan Özdoğan’ın refakatinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi’nden gelen uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. İncelemelerde Yukarı Mahalle’nin mevcut yapısal durumu değerlendirildi; yapı güvenliği, afet riski ve çevresel faktörler masaya yatırıldı. Uzman ekiplerin katılımıyla düzenlenen teknik saha gezisi, bölgedeki dönüşüm ve iyileştirme süreçlerine zemin hazırlayacak ön fizibilite çalışmalarıyla tamamlandı. Saha çalışmasının ardından açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi;

"Yukarı Mahalle’mizde gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı saha çalışmasıyla, mahallemizin mevcut durumu hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Yapı güvenliği, çevresel riskler ve şehircilik açısından mahallemizi daha güvenli ve konforlu bir hale getirebilmek için ön fizibilite çalışmalarımıza başladık. Bu süreç, hemşehrilerimizin güvenliğini önceleyen, yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir planlama anlayışının ilk adımıdır."

Başkan Özdoğan, yapılan saha çalışmasının çok yönlü ve kurumsal bir iş birliği ile gerçekleştirildiğini belirterek; "Afet İşleri Daire Başkanlığımız başta olmak üzere, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, üniversitelerimizin kıymetli akademisyenleri ve teknik ekipleriyle birlikte sahadaydık. Bilimsel verilerle desteklenmiş, titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu yaklaşım, ilçemizde planlayacağımız tüm projelere örnek teşkil edecek" dedi. Başkan Özdoğan, açıklamasını; "Daha sağlam, daha da modern bir Hacılar için gece gündüz demeden gayretle çalışıyoruz. İlçemizi afetlere karşı daha dirençli, sosyal yaşam açısından daha donanımlı bir hale getirmek bizim temel görevimiz" ifadeleriyle tamamladı.

Yukarı Mahalle’de gerçekleştirilen bu çalışma, Hacılar’da sürdürülebilir şehirleşme ve güvenli yapılaşma adına atılan stratejik adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.