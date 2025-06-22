Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nun 27-29 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı forumda 70 ülkeden temsilci bir araya gelecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’na ilişkin açıklamada bulundu.

Forumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılacağını belirten Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiyesiz Koridor Olmaz' vizyonunu bu forumda bir kez daha somutlaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 70 ülkeden temsilcinin katılacağı forumda, bakan düzeyinde katılımcıların, uluslararası kuruluşların ve sektör temsilcilerinin bir araya geleceğini vurguladı. Uraloğlu, “Küresel Ulaştırma Koridorlar Forum’unda amacımız sadece fikir alışverişi yapmak değil; küresel ulaştırma politikalarına yön verecek bir zemin oluşturmaktır. ‘Kesintisiz bağlantısallık, sınırsız olanaklar’ vizyonumuzu bu forumla dünyaya duyuracağız.” diye konuştu.

ÜÇ GÜN BOYUNCA ULUSLARARASI DÜZEYDE KRİTİK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

Dünya Bankası tarafından da desteklenmekte olan Forum kapsamında; başkan yardımcıları, ulaştırma bakanları, bakan seviyesinde devlet başkanı temsilcileri, uluslararası sektör kuruluşların üst düzey temsilcileri, uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve özel sektör paydaşları ile alanında uzman isimlerin bir araya geleceğini vurgulayan Uraloğlu, “Bağlantısallığın güçlendirilmesinden dijitalleşmeye, sınır ötesi koordinasyondan altyapı yatırımlarına kadar birçok başlıkta fikir alışverişi yapılacak. Bu üst düzey buluşma, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada uluslararası koridorların rolünü bir kez daha ortaya koyacak.” ifadelerini kullandı.

“Yollar birleştirir. Ama bazı yollar dünyanın yönünü değiştirir.”????️ 27-28-29 Haziran????İstanbul ℹ️ Küresel Ulaştırma Koridorları ForumuCumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın açılış konuşmaları ile ulaştırmanın kalbi İstanbul’da atacak. #TürkiyeHızlanıyor ???????? pic.twitter.com/MR9GoAJikw— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 21, 2025

“ORTA KORİDOR ÜLKELERİ İSTANBUL’DA BULUŞACAK”

Forum kapsamında 28 Haziran’da “Orta Koridor Tanıtım Etkinliği” başlığıyla özel bir yan etkinlik düzenleneceğini de duyuran Uraloğlu, “Bu toplantıyla Orta Koridor üzerindeki ülkenin bakanları ve sektör temsilcileri İstanbul’da bir araya gelecek. İş birliği adımları ele alınacak, özel sektörle yuvarlak masa toplantıları yapılacak.” dedi.

Uraloğlu ayrıca, yan etkinlik kapsamında görüşülecek konuların başında sınır geçişleri ve transit taşıma prosedürlerinin uyumlaştırılması, dijital dönüşümün hızlandırılması ile altyapı ve kapasite optimizasyonu, kurumsal koordinasyon ve koridor yönetiminin yer aldığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu “Kesintisiz Bağlantısallık, Sınırsız Olanaklar” mottosuyla dünyaya taşıdıklarını belirterek, “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu vesilesiyle İstanbul’da çizilecek bu yol haritası, sadece bölgemize değil tüm dünyaya yeni ulaşım perspektifleri sunacak.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE 51,2 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK HAVZANIN MERKEZİNDE

Türkiye’nin jeostratejik önemine de vurgu yapan Uraloğlu, “Bugün Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolarlık ekonomik hacme sahip 67 ülkenin merkezinde yer alıyor. Bu coğrafyada 1,5 milyar insan yaşıyor. Böyle bir havzanın kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde bağlanabilmesi için Türkiye’nin rolü tartışmasızdır.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, “İstanbul’da çizilecek bu yol haritası sadece bölgemize değil, tüm dünyaya yeni ulaştırma perspektifleri sunacak. Türkiye artık sadece geçiş noktası değil, istikamet belirleyen merkezdir” dedi.