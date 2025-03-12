Samsun’un Terme ilçesinin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, geçen günlerde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ı makamında ziyaret ettiklerini, görüşmede ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini, Terme’nin turizm potansiyelini artıracak iki önemli projenin müjdesini aldıklarını söyledi. Görüşme kapsamında, Miliç Plajı’ndaki iskelenin onarılacağını ve ilçeye bir sülün heykeli kazandırılacağını açıklayan Aydın, "Terme Kent Konseyi olarak, bir talebimizin daha gerçekleştiğini memnuniyetle duyurur, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’a teşekkür ederiz" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dilek Aydın, "Ziyaretimizde, iskelenin onarımının aciliyetini Sayın Başkanımıza ilettik ve yaz sezonuna kadar tamamlanacağı sözünü aldık. Bu çalışma, hem halkımızın güvenliği hem de bölgemizin turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, doğal yaşam alanlarımızdan biri olan Terme’de sülün kuşunun simgesel bir değer kazanması için ilçemize bir sülün heykeli kazandırılması hususunda da Sayın Başkanımızdan söz aldık. Heykel, kısa süre içinde ilçemizde yerini alacaktır. Bu projenin, Termemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.