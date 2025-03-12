Talas Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programla bağımsızlık mücadelesinin önemli sembollerinden İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 104. yılı coşkuyla kutlandı.

Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, "Akif’in ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ sözüyle özgürlük ve bağımsızlığımızın kıymetini bilmeyi, korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı görev olarak bilmeliyiz. Burada çok güzel salonun ve programın hazırlanmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Balkan Savaşlarından bugüne 120 yıldır savaş ve mücadele halinde olunduğunu belirterek, "O günlerden bugünlere fikir, yürek, emek ve can olarak kim ne kadar emek verdiyse hepsini rahmetle anıyoruz" dedi.

"Bilincimizi unutmamalıyız"

Başkan Yalçın, "Bu tip programlarla bilgimizi, bilincimizi, genel kültürümüzü yenilemek hakikaten çok anlamlı. Geçmişte bize yapılanlar bugün Filistin’e yapıldığı için bilincimizi unutmadan hazırlıkta bulunacağız. Büyüklerimizin ‘Hazır ol cenge, sulhu salah istiyorsan’ sözü hep aklımızda olmalı. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten Mehmet Akif Ersoy’a, 15 Temmuz şehitlerine kadar kanıyla canıyla mücadele eden, ayrıca bize bilgisiyle ışık tutan herkesi saygıyla anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" şeklinde konuştu.

Kaymakamdan Başkan Yalçın’a teşekkür

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise Türk milletinin farklı bir özelliği olduğunu dikkat çekerek, "Biz hem Türk’üz, hem Müslümanız, hem de bölgede masum ve mazlumların sözcüsü, temsilcisi ve koruyucusuyuz. Yazdığı şiirle milletimizin özelliklerini özetleyen şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyorum. Bu güzel ev sahipliği ve organizasyon için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi ve Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı müzikli tiyatro gösterisi ilgiyle izlendi.

Milli ve manevi duyguların kabardığı gösterinin sonunda Kaymakam Dönmez, Başkan Yalçın ve diğer protokol üyeleri tarafından programda emeği geçenlere plaket verildi.

Program, protokolün ve salonu dolduranların Türk Halk Müziğinin güçlü isimlerinden Esat Kabaklı’nın "Bu Bayrak" eserini Türk bayrağı eşliğinde söylemesiyle sona erdi.