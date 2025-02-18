Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaklaşan kar yağışı öncesinde vatandaşlara hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. Kul, belediye ekiplerinin kış şartlarına hazır olduğunu belirterek, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için 24 saat esasına göre aralıksız çalışacaklarını söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Karadeniz Bölgesi’nde etkili olması beklenen kar yağışlarından dolayı Fen İşleri Şantiyesini ziyaret ederek hazırlıkların son durumu hakkında bilgiler aldı, ekiplere yapacakları çalışmalarda kolaylıklar diledi. Kul, belediye ekiplerinin güçlü filosu ve hazırlıklı çalışmalarıyla kış şartlarına karşı tam donanımlı olduklarını ifade etti.

Kış lastiği ve zincir uyarısı

Başkan Kul, kış aylarında trafik güvenliğini sağlamak için vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Kış şartlarında güvenli sürüş için araçlara kış lastiği takılması gerektiğini vurgulayan Kul, sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmasının önemine dikkat çekti. Kış şartlarına uygun önlemler alınmadığı takdirde olumsuz durumların yaşanabileceğini hatırlattı.

"Siz kar topu oynayın, gerisi bizde"

Meteorolojinin, Perşembe sabah saatlerinden başlamak üzere Terme’de çok ciddi kar yağışı beklendiğine ilişkin uyarıda bulunduğunu kaydeden Başkan Kul, "Karla mücadele çalışmalarında 70 personelimiz, 30 araç ve iş makinemiz karla mücadelede görev alacak. Yaklaşık 1750 kilometrelik yol ağımızda karla ilgili sıkıntı yaşatmamanın gayretini ortaya koyacağız. Şu anda araç, ekipman ve tuz stoku açısından bir sorunumuz yok. Tüm personelimiz koordine edilmiştir. Siz kışın tadını çıkarın, kar topu oynayın, gerisini biz halledeceğiz" dedi.