Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Kurban kesimi sonrası oluşan hayvansal atıkların kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması gerektiğini belirten SASKİ, altyapı sistemlerinin korunması için duyarlılık çağrısında bulundu.

SASKİ yetkilileri, her yıl Kurban Bayramı döneminde bilinçsizce kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerine atılan hayvansal atıkların ciddi tıkanmalara yol açtığını ve bu durumun altyapı sistemlerinde büyük aksamalara neden olduğunu dile getirdi. Özellikle yağışlı günlerde tıkanan hatların su baskınlarına sebebiyet verdiği, vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Şehir genelinde altyapı çalışmalarının hızla ilerlediğini ve mevcut kanalizasyon ile yağmur suyu hatlarının daha sağlıklı çalışması için büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden yetkililer, bu yatırımların korunmasının vatandaşların duyarlılığına bağlı olduğunu vurguladı. SASKİ, ayrıca atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi için alternatif çözümler sunuyor. Kurban kesimi sonrası ortaya çıkan hayvansal atıkların, çevreye zarar vermeden belediyenin belirlediği toplama alanlarına veya uygun atık bertaraf merkezlerine götürülmesi gerektiğini hatırlattı. Aksi takdirde tıkanmaların giderilmesi için yoğun ve maliyetli temizlik çalışmalarının yapılmak zorunda kalındığını, bu durumun hem belediyeye hem de vatandaşlara ek yük getirdiğini bildirdi.

SASKİ ekipleri bayramda 7/24 görev başında

SASKİ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince hizmetlerde aksama yaşanmaması adına tüm önlemlerin alındığını ve ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olacağını da duyurarak vatandaşların gösterdiği duyarlılığın hem altyapının korunmasına hem de çevrenin temiz kalmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.