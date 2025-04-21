Samsun’un Terme Belediyesi, Hıdırellez’i kutlamaya hazırlanıyor. Başkan Şenol Kul, "Hıdırellez dostluk, barış, kardeşlik demek. Bunun en güzel örneğini Terme’de sergileyeceğiz" dedi.

Terme Belediyesi Hıdırellez Şenlikleri ile her yaştan katılımcıya hitap edecek geniş bir etkinlik yelpazesi sunmayı hedefliyor. Doğanın uyanışını, baharın güzelliklerini kutlayacak olan şenlikler, aynı zamanda geleneksel ve kültürel bir değeri de yaşatmayı amaçlıyor. Şenlikler kapsamında; çeşitli sanatçıların yer aldığı konserler, at yarışları, başpehlivanların katıldığı yağlı güreşler, çocuklar için özel aktiviteler, gün boyunca sürecek eğlenceler, çocuk oyun grupları, animasyon ekipleri ve daha birçok etkinlikle dolu bir program sunulacak.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, Hıdırellez Şenlikleri’nin Terme halkı için önemli bir gelenek olduğunu belirterek, renkli ve eğlenceli bir program hazırladıklarını söyledi. Şenliklerin Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceğini ifade eden Şenol Kul, "Kültürümüz içerisinde önemli bir yere sahip olan Hıdırellez; inancımıza göre Hızır ve İlyas Peygamberin yeryüzünde buluştuğu günü simgelerken, Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşmesiyle halk dilinde Hıdrellez olarak anılmaya başlayan doğanın canlanmasının sevinçle karşılandığı gündür. Bizler, birlik ve beraberlik duygularımızı artıran ve baharın gelişini müjdeleyen bir Hıdırellez’i daha hep birlikte inşallah kutlamaya hazırlanıyor, çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz" şeklinde konuştu.