Kütahya Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmak ve müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla Dumlupınar Üniversitesi Afet Acil Durum Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle kapsamlı bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat sürecinde ekipler, zamanı kontrollü kullanarak koordineli bir şekilde hareket etti. Belediye personelinin aktif olarak katılım sağladığı uygulama, teorik bilgilerin sahada pratiğe dökülmesine imkan tanırken, kurumlar arası iş birliğinin pekişmesine de katkı sağladı.

Afet bilincinin artırılması ve saha yeterliliğinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyan bu tatbikatın, Kütahya’nın afetlere karşı daha dirençli bir şehir haline gelmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.