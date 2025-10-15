Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan "Genel Tarım Sayımına İlişkin Protokol" çerçevesinde idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin tespiti ve kayıt altına alınması amacıyla ve Genel Tarım Sayımı çalışmaları kapsamında Tercan merkez köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan Toplantıya Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Tarım Sayımı Koordinatörü Osman Çakır, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özcan Tekin, TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü Genel Tarım Sayımı İlçe Sorumlusu Tuna Demirci, sivil toplum kuruluşu başkanları ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

