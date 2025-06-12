Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Gençlik Derneği iş birliğinde düzenlenen 37. Geleneksel Tepreş Şenliği, bu yıl 15 Haziran Pazar günü Kocakır Piknik Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Kırım Tatar kültürünü yaşatmayı ve yeni kuşaklara aktarmayı amaçlayan bu geleneksel buluşma, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli etkinliklere sahne olacak. Etkinliğin Tepreş Ağası Burhan Çifter olurken, konuklar Ömer Ulutaş ve Adile Cherkezova konserleriyle şenliği müzikle buluşturacak. Kırım halk oyunları, Kırım kuşak güreşleri, Tatar aşı yarışması gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra, çocuklar için özel yarışmalar ve ücretsiz oyun alanları da şenliğin önemli parçaları arasında yer alıyor. Ayrıca Apakaylar Kolu tarafından hazırlanan el işi sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Mamure Tramvay Durağı ile Kocakır Piknik Alanı arasında 07.00 - 19.00 saatleri arasında ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Eskişehir halkının büyük ilgi göstermesi beklenen bu kültürel şölen, geçmişle bugün arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor.