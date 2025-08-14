15 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Analig Tenis Yarı Final müsabakalarında mücadele eden kız ve erkek Düzce takımı büyük bir başarıya imza attı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörleri Levent Hasdemir ve Ahmet Usluer eşliğinde Serra Deniz Bal, Deniz Yılmaz, Duru Özkan, Yaren Meva Çakır ve Eslem Bulut’tan oluşan Kız tenis takımı, gösterdiği üstün performansla 5 altın madalya kazanarak şampiyon olarak Trabzon yarı finalini birinci sırada tamamladı.

Emir Lokum, Demir Aydın, Mustafa Eren Yazıcı, Mustafa Çınar Balcı ve Toprak İlhan’dan oluşan erkek tenis takımımız ise 5 gümüş madalya ile ikinci olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.