Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediye işçisi tadilatta bulunan okulun dışına atılan Atatürk portesini alarak derneğin duvarına astı.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hasan Karakuş (47) çöp ve atıkları kamyona yükledikleri sırada tadilatta olan bir okulun önüne bırakılan Atatürk portresini fark etti. Birkaç gündür okulun önünde bekleyen portreyi alan işçi, şoförlük yaptığı aracına koydu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken Karakuş, mesai bitiminin ardından portreyi temizleyerek derneğinin duvarına astı. Görüntüleri izleyen Belediye Başkanı Elif Köse, bir araya geldiği temizlik personeli Karakuş’a duyarlılığından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Başkan Köse, kent merkezine yakın okul inşaatının dış duvarına bırakılan portreyi sorumluluk hissedip koruma altına alan personeline teşekkür ederek, "Bunu çünkü herkes fark etmeyebilir. Herkes önemsemeyebilir. Ben kendisiyle gerçekten gurur duydum. Bizim personelimizin bu duyarlılıkta olması, Atamıza saygı duyması ve o tabloyu densizce yere bırakan, neyi yere bıraktığının bile farkında olmadan bu işi yapan kişi karşısında böyle bir duyarlılık takdire şayandı. Bizde personelimize teşekkür etmek istedik" ifadelerini kullandı. Temizlik işçisi Hasan Karakuş ise yerde bekleyen portreyi görünce vicdanının el vermediği için aldığını ve derneğinin duvarına astığını dile getirdi.