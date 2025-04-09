Eskişehir’de temizlik için suyu azaltılan Porsuk Çayı’nın yüzeyinde 20 yaşındaki bir şahsın cansız bedeni bulundu. Cenaze AFAD ekiplerince sudan çıkarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nden geçen Porsuk Çayı’nda yapılan temizlik çalışmaları sırasında suyun azaltılmasıyla bir erkek cesedi yüzeye vurdu. 120 santimetre derinliğindeki hareketsiz suyun yüzeyinde duran cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelmeler sonucunda, cesedin 20 yaşındaki M.E.E. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Şahsın yakın zamanda hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsisi için morga kaldırıldı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.