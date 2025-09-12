AK Parti Düzce Teşkilatları, ‘Temiz Şehir Düzce’ kampanyasına park temizliği ile destek verdi. İl yönetimi 23 Nisan Parkı’nda, Merkez İlçe yönetimi ise Küçüksu Parkı’nda çevre temizliği yaptı.

AK Parti Düzce Teşkilatları, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başlattığı ‘Temiz Şehir Düzce’ kampanyasına destek verdi. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri 23 Nisan Parkı’nda, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ise Küçüksu Parkı’nda temizlik çalışması yaparak çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kampanyanın toplumda güzel bir karşılık bulduğunu belirterek şunları söyledi: "Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün çağrısıyla ‘Temiz Şehir Düzce’ kampanyasını başlattık. Ardından birçok kişi bu çağrıya katıldı ve şehirde gerçekten güzel bir farkındalık oluştu. Biz de teşkilat olarak bu çağrıya destek vermek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek istedik. Çevre ve Şehircilik Politikaları Birimimizin katkılarıyla bugün burada bir organizasyon düzenledik ve 23 Nisan Parkı’nda hep birlikte çevre temizliği yapıyoruz."

Şengüloğlu, Asar Deresi kenarındaki kamelyalarda karşılaştıkları manzarayı da örnek göstererek vatandaşlara çağrıda bulundu: "Burası belediyemizin hizmetiyle çok güzel bir alan olmuş. Vatandaşlarımız burada oturmuş, sohbet etmiş, yemek yemiş ama çöplerini bırakıp gitmiş. Hemen yanlarında çöp kovaları varken çöplerini yere bırakmak büyük bir duyarsızlık. Bu biraz alışkanlık meselesi. Biz farkındalık oluşturmak için buradayız. İnşallah bundan sonra bu görüntülerle karşılaşmayız. Vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya, çevresini temiz tutmaya davet ediyorum. Dinimiz de temizlik konusunda hassasiyet gösteriyor. ‘Temizlik imandandır’ buyuruyor. Bu anlayışla herkesin kampanyaya destek vermesini istiyoruz."

Çalışma ile park temizlenirken, çöp atmayın çağrısında bulunuldu.