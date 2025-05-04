Samsun’un Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, hazırladıkları projeyle TEKNOFEST KKTC’de ‘En İyi Sunum’ ödülünün sahibi oldu.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, geri dönüşüm sürecinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına hazırladıkları ’EcoBin’ projesiyle TEKNOFEST KKTC’de ‘En İyi Sunum’ ödülün sahibi oldu. TEKNOFEST KKTC Sosyal İnovasyon Yarışması Ortaokul Kategorisi’nde kazandığı ‘En İyi Sunum’ ödülüyle başarılarına bir yenisini daha ekleyen Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, tasarımı ve üretimi kendilerine ait olan projeyle jüri üyeleri ve ziyaretçiler tarafından takdirleri topladı. Sürdürülebilir çevre anlayışla hazırladıkları projeyle TEKNOFEST KKTC’de ‘En İyi Sunum’ ödülünün sahibi olan Canikli öğrencileri tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde özgün fikirleri ve eserleriyle geleceğe yön veren nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Başarıdan başarıya koşuyor"

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’yle yeni başarılara imza atmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde yeteneklerinin farkında olan, özgün fikirleri ve eserleriyle gelecek ve insanlık için değer üreten nesilleri büyük bir özveriyle yetiştiriyoruz. Bilim ve teknoloji alanında buluşturduğumuz uygulamalı eğitimlerle gençlerimiz, özgün fikirleriyle geliştirdikleri projeleriyle ulusal ve uluslararası arenada başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. TEKNOFEST KKTC çerçevesinde düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması’nda ‘En İyi Sunum’ ödülünün sahibi olarak bizleri gururlandıran Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencilerimiz Erva Dikbıyık, Akif Hamza Şentürk ve Yusuf Ali Semiz’i canıgönülden tebrik ediyor, öğrencilerimizin yetişmesinde katkılarda bulunan ailelerimize, danışman eğitmenimiz Aysima Şentürk’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.