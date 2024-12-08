Erzurum’un Tekman ilçesinde 47 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Tekman ilçesi Gökoğlan Mahallesi’nde yapılan kontrollerde, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 38adet sikke, 3 adet yüzük, 1 adet haç objesi, 3 adet oval parça ve 2 adet kaşık olmak üzere toplam 47 adet tarihi eser ele geçirildi. Olay şüphelisi iki şahıs, Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.