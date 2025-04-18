Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen tütün mamulü kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 356 bin 490 adet dolu ve boş makaron, 14 adet sigara sarma makinası, 53 kilogram açık kıyılmış tütün, 87 adet mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 8 kişiden 2’si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, tütün mamulleri kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.