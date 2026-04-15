Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'El Sanatları Sergisi' düzenlendi.

Sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kültürel mirasın yaşatılması ve geleneksel sanatların tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen sergide, ustaların el emeği göz nuru eserleri sergilendi. Sergide özellikle el dokuma ürünleri ile çini sanatının özgün örnekleri dikkat çekti. Geleneksel dokuma teknikleriyle hazırlanan kumaşlar, kilimler ve çeşitli tekstil ürünleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenirken; çini sanatının zarif motiflerle süslenmiş tabak, vazo ve dekoratif eserleri de sergiye estetik bir zenginlik kattı.

Etkinlikte ayrıca el sanatları ustalarının üretim süreçleri ve kullanılan geleneksel teknikler hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. Vatandaşlar, geçmişten günümüze aktarılan bu sanatların nasıl ortaya çıktığını yakından görme fırsatı buldu.

Etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İl Kültür Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve Tekirdağ Halk Eğitim Müdürü Erdem Zeray da katıldı. Protokol üyeleri sergi alanını gezerek el sanatları ustalarından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergi, hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak