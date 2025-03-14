Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, çocukları şiddete maruz kaldığı öne sürülen aileler ile taraf avukatları katıldı. Kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ve öğretmenler S.M. ile B.Y. ise duruşmada yer almadı.

Duruşmaya katılan velilerden N.Ç, çocuklarının olayın etkisinden hala kurtulamadığını belirterek, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını beklediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, M.Ö. ve F.T’nin bir sonraki duruşmada sanık olarak dinlenmesine karar vererek davayı 20 Haziran’a erteledi.