Tekirdağ’daki Karadenizliler tarafından düzenlenen 21. Geleneksel Yayla Şenlikleri horon ve yöresel lezzetlerle coşkulu şekilde başladı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi’nde bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen Yayla Şenlikleri, Karadeniz kültürünün renkli yansımalarına sahne oldu. Şenlik alanında kurulan stantlarda Karadeniz mutfağına özgü lezzetler katılımcılara ikram edildi. Bugün başlayan etkinliklerde vatandaşlar horon halkaları kurarak müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Etkinliğe her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterirken, bazı bölümlerde uzun halay kuyrukları oluştu. Şenliklerde, Karadeniz ezgileriyle coşan vatandaşlar adeta memleket hasretini sahneye taşıdı. Organizasyonun ilerleyen günlerde de çeşitli kültürel etkinliklerle devam edeceği belirtildi.