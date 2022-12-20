Vatandaşlar kar yağışına sevindiklerini ifade ederek, “Malkara’mıza ilk kar yağıyor. Allah, ülkemize, Malkara’mıza bol bereket versin. Bereketli bir yıl olmasını dilerim” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla beraber evlerin çatıları ve araçların üzeri karla kaplandı.

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