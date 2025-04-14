Tekirdağ’da gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız tüfek, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi’nde M.Y.’nin taşıdığı poşet içerisinde yapılan kontrolde 1 av tüfeği, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 38 tabanca fişeği bulundu. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi’nde ise T.Ş.’nin üst aramasında 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 55 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde E.Ş. isimli şahsın aracında yapılan kontrollerde de 1 pompalı tüfek ve 12 adet fişek tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler hakkında 5729 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi.