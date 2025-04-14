Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını kitaplaştırdı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tamamlanan Antalya Diplomasi Forumu için sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Antalya Diplomasi Forumu Açılış Konuşması” kitabının takdimini yaptı.



Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 155 ülkeden 6 binden fazla katılımcıyla gerçekleşen forumun küresel diplomasideki önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ADF'nin barış diplomasisi için kritik bir platform olduğuna dikkati çeken Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Daha adil bir dünya mümkün’ mesajı, Gazze başta olmak üzere küresel zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geç motd geçirme çağrısı, tüm insanlık için yol gösterici oldu. ‘Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür’ sözleri, barış ve adalet arayışını yansıttı” dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından kitaplaştırılan bu konuşma, barış, adalet ve huzur için izlenmesi gereken yolu ortaya koydu. .

'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Antalya Diplomasi Forumu Açılış Konuşması' adlı kitabına ulaşmak için tıklayabilirsiniz