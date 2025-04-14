Çanakkale’de 2025 yılı yangın sezonu 27 adet gözlem kulesi, 30 adet güvenlik kamerası ve insansız hava aracı (İHA) ile izlenecek. Yangına müdahale için 4 uçak, 3 helikopter ve idari helikopter hazır bulunacak. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Kazasız belasız bir yangın sezonu geçirmek için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz" dedi. Çanakkale’de son 2 yılda çıkan büyük orman yangınları sonrası tahrip olan orman alanları yangına daha dirençli fidanlarla yeniden yeşertilmeye başlandı.

Çanakkale’de 2023 ve 2024 yıllarında yaz sezonu büyük yangınlar yaşandı. 2 yıl içerisinde toplam 7 bin 100 hektarlık orman alanı zarar gördü. Yaşanan yangınların önlenmesi amacıyla bu sene yangın sezonuna hazırlık çalışmaları devam ediyor. Tahrip olan orman alanları yangına daha dirençli fidanlarla yeniden yeşertildi. Çanakkale’de 2024 yılında üretilen 6 milyon fidanın toplam 5 milyonu bu yıl dikim sezonunda toprakla buluştu. Bölge yangın sezonu boyunca 27 adet gözlem kulesi, 30 adet güvenlik kamerası ve insansız hava aracı (İHA) ile izlenecek. Yangına müdahale için 4 uçak, 3 helikopter ve idari helikopter hazır bulunacak. Yangın eğitimleri köylerde, okullarda, askeri birliklerde devam ederken yangına müdahale amaçlı yeni açılacak 5 adet su çukuru için de ihale süreçleri devam ediyor.

Zarar gören orman alanları tamamen ağaçlandırıldı

Geçen son iki yılda yangın sezonunun kayıplarını açıklayan Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, tahrip olan ormanlık alanların tamamen ağaçlandırıldığını belirterek, "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluk sahamızda 2023 ve 2024 yangın sezonlarında ciddi büyük yangınlar atlattık. 2023 yılında 145 adet orman yangınında 5 bin 300 hektar, 2024 yılında 146 orman yangınında bin 800 hektarlık orman alanımız zarar gördü. Zarar gören bu alanların tamamen ağaçlandırmaları yapıldı. Tekrar orman haline dönüştürüldü. Bu çalışmalar kapsamında bölgemizdeki fidanlıklarda 6 milyon fidan ürettik. 2025 yılı dikim sezonunda 5 milyon fidanı da toprakla buluşturularak, ağaçlandırmalar tamamlandı. Yapılan bu çalışmalar esnasında yangından zarar gören orman köylerinin çevresinde YARDOP kapsamında, Yangına Dayanıklı Orman Kurma Projesi kapsamında fidanlar dikilerek yangına daha dayanıklı köyler ve ormanlar oluşturulmaya çalışıldı" dedi.

"Yangın sezonu için hazırlıklar devam ediyor"

Devam eden yangın sezonu çalışmaları hakkında bilgiler veren Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "2025 yılı yangın sezonu hazırlıklarımız devam ediyor. Yangın sezonundan önce bunları tamamlayacağız. Geçtiğimiz dönemlerde bölgemizde 56 adet su toplama çukuru yapılmıştı. Bu sene bunlara ilave olarak 5 adet su toplama çukuru ihale aşamasında. Bunları da yaparak yangın sezonuna yetiştireceğiz. Yine bölgemizde gözetleme kapsamında 27 adet kulemiz mevcut. Bunlara ilave olarak 30 kamerayla da 7/24 gözetleme yapılmakta. Ayrıca bölgemizde yangın sezonu boyunca İHA görev yapmaktadır. Hava araçları olarak 2025 yılında yapılan planlamaya göre Çanakkale havaalanında 4 adet uçağımız, bölgemizde 3 adet su atar helikopter, 1 adet idari helikopterimiz görev yapacak. 2025 yılı yangın sezonu hazırlıkları kapsamında köylerde, okullarda, askeri birliklerdeki eğitimlerimiz devam ediyor. Bunlar da yangın sezonu öncesinde tamamlanarak inşallah kazasız belasız bir yangın sezonu geçirmek için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz" diye konuştu.