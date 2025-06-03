Tekirdağ Çorlu’daki atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kepçe ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, hastaneye sevk edildi.

Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Karatepe mevkisindeki tesislerin açık döküm sahasındaki geri dönüşüm atıkları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler büyüyerek geniş alana yayıldı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezindeki birçok mahalleden de görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve belediye yangın söndürme aracı sevk edildi. İş makinelerinin de müdahalesiyle yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.