Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin sıfır atıkta farklı bir pencere açtığı "Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi yeni nesilde ve toplumda sıfır atık bilincinin artırılarak farkındalığa dönüşmesi amacıyla farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu hedefle düzenlenen ve 64 okulun toplamda 222 ton atık topladığı "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Seyir Tepesi’nde gerçekleşen ödül töreninde birinci olan okullar ödülleri olan piknik organizasyonunda doyasıya eğlenirken sıfır atığa yeniden dikkat çekti.

"Bu tür yarışmalar ve programlar çocuklarımızın farkındalığını çok daha yüksek seviyelere çıkartıyor"

Selçuklu’da her zaman öncü olmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Okullar Sıfır Atık için Yarışıyor programımıza 3 yıl önce başlamıştık. İlk yıl da çok yoğun ilgi vardı ama bugün görüyorum ki yıllar geçtikçe ilgi artıyor. Bütün okullarımız sürece dahil oluyor. Bu bizi mutlu ediyor. Çünkü bütün çocuklarımızın sıfır atık bilinciyle, çevre bilinciyle, çevre kültürüyle, çevre duyarlılığıyla yetişmesini arzu ediyoruz. Bu manada tabii ki okullarımızda kıymetli öğretmenlerimiz çocuklarımıza çok farklı eğitim faaliyetleri yürütüyorlar. Ama ben inanıyorum ki bu tür yarışmalar ve bu tür programlar çocuklarımızın farkındalığını çok çok daha yüksek seviyelere çıkartıyor ve bunu da inşallah gelecek nesillere aktarma imkanımız olacak. Onun için yarışmamıza katılan bütün okullarımızı tebrik ediyorum. Kıymetli gençlerimizi, öğrencilerimizi, ailelerini tebrik ediyorum. Çünkü bu yarışma sadece çocuklarımızla devam etmiyor, aileler de bu yarışmanın içerisine dahil oluyor. Hem evlerden hem dışarıdan topladıkları geri dönüşümleri çocuklarına teslim ediyorlar. Onlar da okullarımızda bunları bize teslim ediyorlar. Ailelerimizin de katkısı büyük. Tabii ki kıymetli öğretmenlerimiz, idarecilerimiz bu programa sahip çıkıyorlar ve çocuklarımızı teşvik ediyorlar. Toplumsal anlamda bir duyarlılık, farkındalık ve bilinci hep birlikte kazandırmış oluyoruz. Bu manada inşallah gelecekte çok daha temiz bir çevre, gelecekte israf etmediğimiz ve kirletmediğimiz bir dünyada hep birlikte yaşayacağız diyorum. Gelecek nesillerimize daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sıfır atık hareketini başlatarak tüm Türkiye’de ve dünyada farkındalık oluşturan ve projelere öncülük eden Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’a, hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızın çevre konusunda bilinçlenmiş olması önemli"

Her yıl bugünlerde çocukların sıfır atık yarışması ödüllerini büyük bir sevinçle, mutlulukla verdiklerini söyleyen Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "Tabii bir gerçek var, o da dünyayı kirleten, biz gibi gelişmekte olan ülkeler değil, dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkeleri. Bugün ortaya çıkan gerçek şu ki; biz de kalkınmamızı gayet dikkatli bir şekilde çevreyi kirletmeden, çevreyi temiz tutarak yapmak durumundayız. Bunun da en etkili yollarından biri geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızın bu konuda bilinçlenmiş olması. Onlar da tabii ne yapacak? Önce kendi odalarını temiz tutacak. Annelerini, babalarını, aile büyüklerini, kardeşlerini temiz bir çevre konusunda yol gösterecek ve böylelikle ideal düzene ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimize bu bilinçlendirme faaliyetini kazandıran, destek olan Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyorum"

Yaşadığımız dünyanın sınırsız kaynaklara sahip bir dünya olmadığını ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, "Elbette kaynaklar sınırlı ve biz bunları kullanırken, tüketirken bizden sonraki nesillere de bırakma sorumluluğumuz var. Bizler evlatlarımıza, öğrencilerimiz de evlatlarına bu dünyanın kaynaklarını bırakmak zorundalar. Bu noktada tasarruf kültürümüz, israf anlayışımız oldukça önemli. Biz millet olarak inancımız gereği deniz kenarında abdest alsak bile suyu tüketmeyen bir gelenekten geliyoruz. Dolayısıyla çevremizi korumak, atıkları geri dönüşüme kazandırmak sosyal bir sorumluluğumuzdur, dünyaya karşı sorumluluğumuzdur. Öğrencilerimize karşı da bunu uygulamalı olarak öğretmek biz eğitimcilerin sorumluluğudur. Böyle bir yarışmayla öğrencilerimize bu bilinçlendirme faaliyetini kazandıran, destek olan Selçuklu Belediyemize sayın başkanımızın şahsında huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 71 okula katılımlarından dolayı ve 5 bin 89 öğrencimize de bu yarışmada yer aldıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu dünya bizim ve çocuklarımıza güzel, temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor"

Çevreye duyarlı, çevre bilincine sahip bir gençlik yetiştirdiklerini belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, "Bu noktada emeği olan tüm hocalarımıza, milli eğitim personelimize, Selçuklu Belediyemizin personeline ve Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu dünya bizim ve çocuklarımıza güzel, temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Selçuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Demirci de, temiz bir gelecek ve çevre için birlik olunması gerektiğine vurgu yaparak, önemli bir projeye imza attığı için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Özgür Somuncu ise Türkiye’de sıfır atık konusunda özellikle 2017 yılından itibaren harekete geçildiğini belirterek, bu konuda Türkiye’nin ilklerini yapan Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplumda sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen ve 64 okulun toplamda 222 ton atık topladığı yarışmada evlerinde atıklarını ayrıştıran öğrenciler her hafta okulun belirlediği günde atıklarını okullarına getirdi; belediye geri dönüşüm toplama ekipleri tarafından tartılarak alındı. Binlerce öğrenci en fazla atık toplayan sınıf ve en fazla atık toplayan okul kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti. Öğrencilerin ve velilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada hem sınıflar hem okullar yarıştı. Anaokulu kategorisinde Selçuklu Belediyesi Sabır Anaokulu, İlkokul kategorisinde Osmangazi İlkokulu, Ortaokul kategorisinde Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu, birinci olmuştu. Öğrenci başına en fazla atık toplayan okul düzeyinde Anaokulu kategorisinde Melikşah Anaokulu, İlkokul kategorisinde Sarayköy İlkokulu, ortaokul kategorisinde Ayşe-Kemal İnanç İmam Hatip Ortaokulu birinci olmuştu.

Selçuklu Seyir Tepesi’nde düzenlenen Okullar Arası Sıfır Atık Programı ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Özgür Somuncu, belediye meclis üyeleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program protokol üyelerinin dereceye giren okullara ödüllerinin takdimi ile son buldu.