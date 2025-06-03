Manisa’nın Kula ilçesinde yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen "2. Sanat Buluşması Karma Resim Sergisi", sanatseverlerden büyük ilgi gördü. İlçedeki ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı birbirinden değerli sanat eserlerinin yer aldığı sergi, izleyicilerden tam not aldı.

Kula Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda açılan sergide; 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu, Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu ve Bekir-Sacide Filiz Keleşoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı resimler sanatseverlerle buluştu. Öğrencilerin farklı tekniklerle ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni toplarken, etkinlik aynı zamanda genç yeteneklerin sanatla buluşmasına vesile oldu. El emeği ile ortaya çıkan eserler, sanata ve eğitime verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği etkinlikte konuşan yetkililer, sanatın öğrencilerin hem kişisel hem de akademik gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca benzer projelerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği ifade edildi.

Sergide özellikle dikkat çeken eserlerden biri de Bekir-Sacide Filiz Keleşoğlu Bilim ve Sanat Merkezi adına hazırlanan ve teknoloji ile sanatı buluşturan özel tablo oldu. Resim Öğretmeni Serkan Güneş rehberliğinde, öğrenciler Elif Nisa Aksoy ve Zeynep Nazlı Erdem tarafından tuval üzerine akrilik boya ile yapılan çalışma, izleyicilerden tam not aldı. Tabloda "Kula Grisi" renkte tasarlanmış bir TOGG aracı yer alırken, içine entegre edilen ışık sistemiyle teknolojik bir görünüm kazandırıldı. Ekip, bu eserle teknoloji ve sanatı buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, çalışmayı Kula’ya ithaf ettiklerini ifade etti.