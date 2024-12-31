Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2024 yılının son üç ayına ilişkin asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi. Vali Soytürk, yürütülen çalışmaların Tekirdağ’ın huzur ve güven ortamını güçlendirdiğini belirtti.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı’nın ardından konuşan Vali Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda, halkın güvenliğini sağlamak için özveriyle çalışıldığını vurguladı. Soytürk, “Kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele gibi temel alanlarda önemli faaliyetler icra edilmiştir. Trafik denetimlerinden uyuşturucu ile mücadeleye, organize suçların önlenmesinden terörle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede kararlı adımlar atılmıştır” dedi.

“Binlerce aranan şahıs yakalandı”

Vali Soytürk, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 22 şahsın ve toplamda 3 bin 754 aranan şahsın yakalandığını ifade etti. 10 kasten öldürme olayında 40 şüphelinin yakalandığını ve 18’inin tutuklandığını belirten Soytürk, 3 bin 424 işletmeye yönelik denetimlerde ruhsat şartlarına uymayan 53 işletmenin kapatıldığını ve toplamda 3 milyon 110 bin 463 TL ceza uygulandığını kaydetti.

“Terörle mücadelede önemli başarılar elde edildi”

Terörle mücadele kapsamında 46 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Soytürk, “PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalanmış, 9 şahıs tutuklanmıştır. Bu operasyonlar Tekirdağ’ın güvenliğini daha da güçlendirmiştir" dedi.

“Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla ilerliyoruz”

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da değinen Vali Soytürk, son üç ayda bin 263 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda bin 469 şüphelinin yakalandığını belirtti. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 29 bin 568 gram uyuşturucu, 61 bin 926 uyuşturucu hap ve 69 kök Hint kenevirinin yer aldığını ifade etti.

“2025 yılında aynı kararlılıkla devam edeceğiz”

Vali Soytürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “2024 yılı boyunca elde edilen bu başarılar, Tekirdağ’ın huzur ve güven ortamını güçlendirmiştir. 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla halkımızın güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”