Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayınladı. Video mesajda Erdoğan, “Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı inşallah daha da güçlendirecek birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz milletim, hepinize en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 2024’e veda ediyor, yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşılıyoruz. Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca istiklal ve istikbalimiz uğrunda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı inşallah daha da güçlendirecek birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Geride bıraktığımız 2024 senesi ülkemiz içinde ve bölgemizde pek çok kritik gelişmeye sahne oldu. Mahalli idareler seçimlerini tam bir demokrasi şöleni havasında, Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya yeniden gösterdiğimiz bir iklimde hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin iradesi sandıkta özgürce tecelli ederken kazanan demokrasimizle birlikte yine 85 milyon vatandaşımızın tamamı oldu. Tercihleri ne olursa olsun seçim sandıklarını birer bayram yerine çeviren vatandaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz”

Seçimlere ve bölgemizde patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladığını ifade eden Erdoğan, “İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayinde ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık. Deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızla ciddi mesafe kat ettik. Yeni yılda bu çalışmalar daha da hızlanacak. Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesi 2025 yılı hedeflerimize ulaşacağımızı teyit ediyorum. Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz. Vatandaşlarımdan geçmişte Türkiye’ye çok ağır faturalar ödetmiş popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek ekonomideki konjonktürel sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız. Allah’ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz.” dedi.

“Suriye’de istikrar ortamı kök saldıkça inanıyorum ki 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşü de kolaylaşacaktır”

Suriye’de yeni bir dönemin kıvılcımı olduğunun altını çizen Erdoğan, “Yeni dönemin Suriye’de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Suriye’de istikrar ortamı kök saldıkça inanıyorum ki 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşü de kolaylaşacaktır. Bu süre boyunca ensar millet olmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm vatandaşlarımdan Allah razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“Filistin devletinin kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışacağız”

Gazze’deki katliamlara ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren vicdanlı ve adaletli duruşunu her platformda ortaya koyan ülke konumunda olduğunu belirten Erdoğan, “Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden katliamların son bulması, burada da barışın tesisi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız”

Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla sona erdirilmesi önceliğimiz olmayı sürdürüyor diyen Erdoğan, “Temennimiz 2025 yılında kuzeyimizde de yeni bir dönemin başlamasıdır. Sınırlarımız ötesinde bütün bu diplomatik hamleleri hayata geçirirken ülkemiz içinde en önemli gündemimiz iç cephemizin tahkimatı olacaktır. Türkiye yüzyılını kardeşliğin yüzyılını yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz”

Erdoğan, “Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize ve umudunu Türkiye’ye bağlamış yüz milyonlarca mazluma mahcup etmesin diyorum. Bu temennilerle yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni miladi yılınız kutlu olsun kalın sağlıcakla.” dedi.