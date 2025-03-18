Meteorolojinin uyarılarının ardından Tekirdağ’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Tekirdağ’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Tekirdağ-Malkara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar küreme ve tuzlama araçları yollarda hazır bekletilirken, bazı araç sürücülerinin kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.