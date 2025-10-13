Ordu’da 2001 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası belinden aşağısı tutmayan 50 yaşındaki Ahmet Çiçek, hayata küsmek yerine o günden bu yana ahşap eşya üretimi yaparak yaklaşık 23 yıldır ekmek parasını kazanıyor. Günün büyük kısmını oluşturduğu atölyede geçiren Çiçek, uygun zamanlarda ise eşyaların satışını gerçekleştiriyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ahmet Çiçek, İstanbul’da bulunan bir yatak fabrikasında çalıştığı esnada, 2001 yılında memleketi Ordu’ya izne geldi. Burada geçirdiği trafik kazası sonrası belinden aşağısı felçli kalan Çiçek, merak üzerine ahşaptan kaşık yapmaya başladı. Zamanla kendisini geliştiren Çiçek, evinin alt katındaki alanı atölyeye çevirdi. Çiçek, daha çok kış aylarında ürettiği eşyaları, yaz aylarında Altınordu’da sahil bandında satıyor, kimi zaman il dışındaki fuarlara da gidiyor.

"Kurduğum atölyemde kendi çapımda 23 yıldır çalışıyorum"

Geçirdiği trafik kazası sonrası 2 yıl tedavi gördüğünü ancak belden aşağısının felçli kaldığını belirten Ahmet Çiçek (50), bu süreçte ahşaba merak saldığını söyledi. Şimşir ve gürgen ağaçlarından kaşık, merdane, oklava ve masa yaptığını kaydeden Çiçek, bu ürünlerin satışını da kendisinin yaptığını belirterek, "Burada kendime ufak bir atölye kurdum, kendi çapımda çalışıyorum. Burada hem zaman geçiriyorum, hem de stresimi atıyorum. Evde durmak yerine burada hem üretiyorum, hem de zaman geçiriyorum. Bu şekilde 23 yıldır hayatıma devam ediyorum" dedi.

"Ahşap benim için terapi gibi"

Ahşaptan ürünler yapmanın kendisine çok iyi geldiğini aktaran Çiçek, "Bu aslında benim için terapi gibi, insana ciddi derecede huzur veriyor. Ahşabın sesi insan beyninde algı oluşturuyor, bana huzur veriyor. Zaman geçirmek için de birebir bir iş. Kaşıkta yaklaşık 20 yıldır şimşir ağacı kullanıyordum ama artık ağaç bulmakta zorlanıyoruz. Onun için bulduğumuzda şimşir, yoksa gürgen ağacından yapıyoruz. Ağaç üzerine olan her şeyi yapabiliyorum. Kimse yarının ne olacağını bilmiyor. Ben şimdilik bu şekilde devam ediyorum ve ekmek paramı çıkartıyorum" diye konuştu.

"Şimşir ağacı bulmakta zorlanıyoruz"

Ağacına göre değişse de günlük 8-10 tane kaşık yapabildiğini aktaran Çiçek, 20-25 tane oklava yapabildiğini belirterek, "Kaşık şimşir ağacı sağlıklıdır ve içerisine yağ, deterjan ve mikrop çekmez. Düzgün kullanıldığında 25 yıl kadar kullanılıyor. Onu az bulduğumuz için zeytin ağacından yapıyoruz, o da şimşiri aratmıyor" ifadelerine yer verdi.