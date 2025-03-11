Düzce’nin Gölyaka ilçesinde tek katlı bir ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde Davut Parlak’a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangında alevler kısa sürede ahşap evi tamamen sardı. Alevleri gören köy sakinlerinin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine Gölyaka ve Düzce Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile alevler kontrol altına alınırken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.