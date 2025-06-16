Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 16-22 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Paris Le Bourget Havalimanı’nda düzenlenen, dünyanın en prestijli havacılık organizasyonlarından Paris Air Show 2025’te yerini alıyor.

Türkiye’nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 ve Türkiye’nin ilk 2 zamanlı havacılık motoru TEI-PG50, mini turbojet motorları TEI-TJ90U ve TEI-TJ60 TEI standında ziyaretçilere sunulacak. TEI, fuar boyunca ayrıca küresel havacılığa sunduğu imalat katkılarını da sergileyecek.

Paris Air Show 2025 kapsamında TEI, uluslararası iş birliklerini geliştirmek için fuar boyunca çok sayıda görüşme gerçekleştirecek.