Atatürk Üniversitesi, öğrencilerin girişimcilik ve inovasyon konularındaki farkındalığını artırmak amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İnovatif Düşünce ve Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen ve TED lisansı kapsamında gerçekleştirilen TEDxAtatürkUniversity etkinliği, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde ilham dolu anlara sahne oldu.

Etkinliğin açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Yaşar Totik, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meral Oltulu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, çok sayıda akademisyen, davetli konuk ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Öğrenci Dekanlığı Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda İnovatif Düşünce ve Girişimcilik Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Meral Oltulu, gençlerin potansiyelini harekete geçiren bu tür etkinliklerin, öğrencilerin özgüven ve fikir üretme becerilerini artırmada önemli rol oynadığını vurguladı.

‘Neden Olmasın?’ Sorusunu Hep Birlikte Düşünmek İçin Bir Araya Geldik

Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda bireysel gelişimi de esas alan bir anlayışla hareket ettiğini belirterek şunları söyledi: "Üniversitemiz, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe yön verme konusunda gençlerimizin fikirlerine ve hayallerine büyük değer veriyor. Öğrencilerimizin sadece akademik değil, sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmeleri için farklı kulüplerimiz ve yapılarımızla pek çok etkinlik hayata geçiriliyor. Bugün burada, bu anlayışın güzel bir örneği olan TEDxAtatürkUniversity etkinliği vesilesiyle ‘Neden Olmasın?’ sorusunu hep birlikte düşünmek için toplandık.

Bu basit ama güçlü soru; bilimden sanata, girişimcilikten eğitime kadar pek çok alanda büyük değişimlerin ilk adımı olabilir. Vereceğiniz cevaplar, sadece sizin değil, içinde bulunduğunuz toplumların da geleceğini dönüştürebilecek potansiyele sahiptir. Bu anlamlı organizasyona emek veren başta Öğrenci Dekanlığımız olmak üzere İnovatif Düşünce ve Girişimcilik Kulübümüze, ÜNİAK Öğrenci Kulübüne, TEDx organizasyon ekibine ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İlham dolu, ufuk açıcı bir program olmasını diliyorum."

Katılımcılar, Gün Boyunca İlham Verici Sunumlar Gerçekleştirdi

Etkinlikte; alanında önemli çalışmalara imza atan isimler sahne aldı. Katılımcılar arasında yer alan Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Prof. Dr. Emre Huri, Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, Mehmet Metin Okur, İrem Oturaklıoğlu Kaya ve Çağlar Demirkapı, "Neden Olmasın?" teması kapsamında kişisel yolculuklarını, başarı hikayelerini ve ilham veren deneyimlerini paylaştı.

TEDxAtatürkUniversity etkinliği, fikirlerin gücünün toplumları nasıl dönüştürebileceğine dair önemli mesajlar verdi. Katılımcılar, gün boyunca ilham verici sunumlarla hem kendi potansiyellerini sorgulama hem de yeni bakış açıları geliştirme imkânı buldu.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, Erzurum’daki gençler başta olmak üzere birçok kişiyi bir araya getirerek, üniversite atmosferinde düşünsel bir hareketlilik oluşturdu.