Birçok ilde tarım sektörünü olumsuz etkileyen zirai don olayının yol açtığı zararları incelemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını kararlaştıran TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de gerçekleşen zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak.

Komisyon, gerekli durumlarda Ankara dışında da incelemelerde bulunabilecek.