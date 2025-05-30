Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık’ın yerli üretim elektrikli lokomotif, tren setleri, yük ve yangın söndürme vagonlarının teslim töreninde konuştu. “Yapamazsınız denilen ne varsa bir bir hayata geçiriyoruz,” diyen Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu sanayisinde küresel bir güç haline geldiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye, Orta Koridor’da stratejik bir demiryolu merkezi olma yolunda ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın Eskişehir, Sakarya ve Sivas tesislerinde üretilen yeni nesil demiryolu araçlarının teslim töreninde yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekti. Törende, elektrikli lokomotifler, tren setleri, akülü manevra araçları ve yangın söndürme vagonları TCDD Taşımacılık’a teslim edildi.

Bakan Uraloğlu, “Türkiye Yüzyılı’nda yerli ve milli üretimle ülkemizi küresel bir güç haline getiriyoruz. Ulaşım, savunma sanayi, otomotiv ve demiryollarında ‘yapamazsınız’ denilen her şeyi hayata geçiriyoruz,” dedi.

TÜRKSAT 6A uydusunun yörüngeye yerleşmesi, TOGG, yerli sinyalizasyon sistemleri ve milli tren setleriyle Türkiye’nin küresel bir ihracat ülkesi olduğunu belirtti.

2002’de 11 bin kilometre olan demiryolu ağının, 2 bin 251 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı olmak üzere 13.919 kilometreye ulaştığını açıklayan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’da 6., dünyada 8. YHT işletmecisi olduğunu söyledi.

2028’e kadar ağın 17 bin 500 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir ve Mersin-Adana-Gaziantep gibi YHT projeleri devam ettiğini belirtti.

TÜRASAŞ’TAN YERLİ VE MİLLİ BAŞYAPITLAR

TÜRASAŞ’ın yüzde 100 yerli E5000 Elektrikli Lokomotifi, 5 megavat gücü, saatte 140 km hızı ve TSI sertifikasıyla dikkat çektiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye’de tasarlanan en yüksek güçlü cer motoru ve konvertörüne sahip lokomotif, yurtdışı pazarlar için de ihraç ürünü olacak. 2025’te 20, 2026’da 30, 2027’de 45 adet olmak üzere toplam 95 lokomotif teslim edilecek. 2023’te hizmete giren 160 km/s hızdaki milli elektrikli tren setlerinin sayısı, 2 yeni setin teslimiyle 5’e ulaştı. 2026 sonuna kadar 22, 2030’a kadar 56 sete ulaşılacak. Ayrıca, 225 km/s hızdaki hızlı tren seti üretimine başlandı; 2026-2028’de 14 set teslim edilecek" diye konuştu.

TÜRASAŞ’ın 100’ün üzerinde yerli tedarikçiyle çalıştığını, yüksek katma değerli ürünlerle cari açığı azalttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Artık lokomotif sektöründe kendi teknolojimize sahibiz. Bu, sadece sanayi başarısı değil, milli bağımsızlığımızın göstergesidir” dedi.