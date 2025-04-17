Düzce Belediyesi, evsel katı atık bedellerine ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek için bir açıklama yaptı. Açıklamada, konutlar için belirlenen katı atık bedelinin 135,60 TL’den 75 TL’ye düşürüldüğü, iş yerleri için ise alan ve faaliyet türüne göre adil tahakkuklar yapıldığına dikkat çekilirken, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla, tahakkuk bedellerinde yeni düzenleme yapılması için çalışmalar başlatıldığı açıklandı.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, kamuoyunda gündeme gelen evsel katı atık bedellerine ilişkin açıklamada bulundu. Günden, uygulamanın yasal dayanağı ve maliyet hesaplamalarıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

27 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" kapsamında, belediyelerce evsel katı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi sürecindeki tüm maliyetlerin uzman raporlarıyla belirlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Konutlara indirimli tarife uygulanıyor

Düzce’de yapılan maliyet hesaplamaları neticesinde konutlar için aylık belirlenen 135,60 TL’lik bedelin, Başkan Faruk Özlü’nün hizmet odaklı yaklaşımı sayesinde 60 TL indirilerek 75 TL olarak uygulandığını ifade eden Günden, bu ücretin Bolu’da 195,83 TL olarak tahsil edildiğini vurgulayarak, Düzce halkına daha uygun şartlarda hizmet verildiğini belirtti.

Adaletli ölçütler kullanılıyor

İşyerlerinde ise atık bedellerinin; faaliyet alanına, işyeri büyüklüğüne, çalışan sayısına veya hizmet verilen kişi kapasitesine göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Günden, sosyal medyada yıllık 140 bin TL tahakkuk edilen bir iş yeri örneğine değindi. Söz konusu işletmenin yeme-içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösterdiğini ve 750-1000 metrekare alana sahip olduğunu belirten Günden, "Bu kriterlere göre ödemesi gereken bedel yıllık 108 bin 323,64 TL olarak Belediye Meclisimiz tarafından belirlenmiştir. Aynı işyeri (750-1000 metrekare alanlı yeme içme sektörü) Zonguldak Belediyesi’nde 123 bin 562,50 TL – 164 bin 750 TL aralığında, Bolu Belediyesi’nde de 81 bin 418 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Hatalı beyanlar inceleniyor

Başkan Özlü’nün, "Hatalı beyanlardan dolayı fazla ödeme yapan işletmelerin durumu incelensin, gerekli düzeltmeler yapılsın" talimatı doğrultusunda kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirten Günden, "Bu kapsamda Düzce Kahveciler Esnaf Odası ile Düzce Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası başkan ve yöneticileri ile geçtiğimiz hafta konu ile alakalı bir toplantı yapıp, görüş ve önerilerini aldık. Eksik veya hatalı beyandan dolayı hakkından fazla tahakkuk olan işyerlerimizin tespiti için çalışmalarımız başlattık" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme mayıs ayında meclis gündeminde

Günden son olarak Başkan Özlü’nün, "Bizimle aynı ölçekteki bize en yakın il olan Bolu Belediyesi’nin tahakkuklarından yüzde 10 daha az olacak şekilde düzenleme yapın" talimatı doğrultusunda, belediyenin ilgili birimleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yeni bir çalışma yürütüldüğü kaydetti. Tüm düzenlemelerin Mayıs ayındaki Belediye Meclisi toplantısında gündeme getirilmesi planlanıyor.