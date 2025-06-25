Samsun Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM) tayini çıkan 3 öğretmene veda töreni düzenlendi.

İlkadım ilçesinde buluna MESEM’de görev yapan ve tayinleri çıkan öğretmenler için düzenlenen etkinlikte, öğretmen arkadaşlarına veda eden eğitimciler için plaket takdim edildi. Kahvaltı programına öğretmenler ve okul idaresi yoğun katılım gösterdi. Tayini Turizm Meslek Lisesi’ne çıkan Alirıza Tunay, Atakum MESEM’e tayini çıkan Erol Avcı ve Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne atanan Emine Öztürk’e hizmetlerinden dolayı plaketleri takdim edildi.